Дзагоев - о возвращении в ЦСКА: «Волнения нет, больше азарт и интерес»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от старта работы в «армейском» клубе в качестве селекционера.

«Волнения нет, больше азарт и интерес. Готов сразу ворваться в работу. Очень рад, что я снова в ЦСКА, все в клубе тепло и по-семейному меня встретили», - передает слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алан защищал цвета московского клуба с 2008 по 2022 год. Полузащитник провел в составе ЦСКА 395 матчей, забил 77 голов и сделал 93 результативные передачи. Вместе с «армейцами» Дзагоев три раза становился чемпионом страны.