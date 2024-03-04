Зарема назвала двух лучших игроков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала лучших игроков «красно-белых» в недавнем матче 19-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Жаль, что не обыграли такой невнятный «Зенит». Вырвать три очка вполне было по силам «Спартаку». Понравились Мартинс и Зобнин», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Поединок состоялся в субботу и завершился вничью со счетом 0:0. После этой встречи «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит», в свою очередь, с 37 баллами находится на второй строчке.