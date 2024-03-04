Титов назвал незаметного героя «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов выделил игру полузащитника Кристофера Мартинса в поединке 19-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:0).

«Он провел одну из лучших игр за «Спартак». Хорошо, что «Спартак» не продал его? Да. Это самый недооцененный футболист в команде. Кристофер - незаметный герой «Спартака», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России московский клуб на домашнем стадионе встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдет 10 марта. После 19 туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.