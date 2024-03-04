Названы два худших полевых футболиста «Спартака» по мышечной и жировой массе

Стали известны худшие игроки московского «Спартака» по соотношению мышечной массы и жировой прослойки после тренировочных сборов в ОАЭ.

Как информирует в социальных сетях журналист Иван Карпов, в этот список попали три голкипера команды. Среди полевых футболистов худшие показатели у нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикии.

В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «Спартак» на выезде встречался с петербургским «Зенитом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0. После 19 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 31 очком занимают четвертое место в турнирной таблице.