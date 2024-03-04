Силкин оценил игру «Динамо» против «Локомотива»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от поединка против столичного «Локомотива» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» вчера порадовало. «Динамо» с «Локомотивом» выглядело хорошо, особенно первый тайм. Поэтому Галактионову пришлось сделать замены. Его тактика не сработала», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху на счету «бело-голубых» стало 35 баллов. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после поражения опустился на пятую строчку.