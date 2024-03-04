Титов: «Спартак» будет в медалях, это понятно всем»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах «народной команды» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч - с «Зенитом» - остался позади. Но и оставшиеся игры тоже не будут простыми, каждая из них станет проверкой», - цитирует Титова «Матч ТВ».

В рамках 19-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде разошелся миром с «Зенитом» со счетом 0:0. После этой встречи команда Гильермо Абаскаля набрала 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет четыре балла.