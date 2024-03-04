Суд над Промесом может пройти в закрытом режиме

Вскоре должен состояться суд над нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Как информирует «РИА Новости Спорт», заседание может пройти в закрытом режиме.

В настоящий момент 32-летний нидерландский футболист находится в ОАЭ. Появилась информация, что Промеса поместили под домашний арест. Квинси был задержан из-за ДТП во время зимнего сбора. Он скрылся с места аварии.

Ранее суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 17 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.