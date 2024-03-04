Тренер клуба РПЛ вспомнил, как работал с Месси

Испанский специалист Роберт Морено, занимающий пост главного тренера «Сочи», высказался о работе с аргентинцем Лионелем Месси в каталонской «Барселоне».

«Лео - пример для всех. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. С ним очень легко работать. Он абсолютно обычный человек. Но великий профессионал», - приводит слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Месси выступает в США за клуб «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

В нынешнем сезоне МЛС 36-летний нападающий провел три матча, отметившись тремя голами и результативным пасом.