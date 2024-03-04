В московском «Спартаке» хорошие новости. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник команды Тео Бонгонда полностью восстановился после травмы и должен помочь партнерам в предстоящем матче с воронежским «Факелом».

Напомним, что Бонгонда получил повреждение во время выступления на Кубке Африки. После этого игрок проходил курс восстановления.

Поединок «красно-белых» против «Факела» состоится в воскресенье, 10 марта, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

Перед этим матчем хозяева занимают четвертое место в таблице РПЛ, а гости – 11-е.

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