В московском «Спартаке» хорошие новости. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник команды Тео Бонгонда полностью восстановился после травмы и должен помочь партнерам в предстоящем матче с воронежским «Факелом».
Напомним, что Бонгонда получил повреждение во время выступления на Кубке Африки. После этого игрок проходил курс восстановления.
Поединок «красно-белых» против «Факела» состоится в воскресенье, 10 марта, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
Перед этим матчем хозяева занимают четвертое место в таблице РПЛ, а гости – 11-е.
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