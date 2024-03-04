Кафанов: «Рудаков сказал, что хочет перейти в «Сочи»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер Максим Рудаков в зимнее трансферное окно стал игроком «Сочи».

По словам специалиста, так как в «Ростове» находилось три вратаря с истекающими контрактами, кому-то из них в любом случае пришлось бы покинуть клуб.

«У него было хорошее предложение, он сказал, что хотел бы туда пойти. А когда вратари хотят куда-то уйти, я всегда на их стороне», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Отметим, что в период с января 2022 по декабрь 2023 года 28-летний Рудаков выступал за финский клуб «Хонка» на правах аренды. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 450 тысяч евро.