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Кафанов: «Рудаков сказал, что хочет перейти в «Сочи»

04 Марта 2024 • 11:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер Максим Рудаков в зимнее трансферное окно стал игроком «Сочи».

По словам специалиста, так как в «Ростове» находилось три вратаря с истекающими контрактами, кому-то из них в любом случае пришлось бы покинуть клуб.

«У него было хорошее предложение, он сказал, что хотел бы туда пойти. А когда вратари хотят куда-то уйти, я всегда на их стороне», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Отметим, что в период с января 2022 по декабрь 2023 года 28-летний Рудаков выступал за финский клуб «Хонка» на правах аренды. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 450 тысяч евро.

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