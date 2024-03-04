Дьяков - о «Динамо»: «Чемпионство недалеко, шансы есть»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от вчерашнего матча между «бело-голубыми» и «Локомотивом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Хорошо, что «Динамо» победило. «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки. Команда на третьем месте. Чемпионство недалеко, шансы на это есть», - передает слова Дьякова «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 2:1. После этого противостояния «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» с 31 очком находится на пятой строчке. У лидера - «Краснодара» - 39 баллов.