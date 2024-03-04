Широков: «Не представляю в своей команде такого игрока, как Промес»

Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков поделился мнением о скандальной ситуации вокруг форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландца задержали в ОАЭ и не выпускают из страны.

«Вопросы к «Спартаку», стоит ли им расставаться с ним или нет. У них информации больше. На данный момент не могу представить, что у меня в команде играет такой футболист, но всe в жизни бывает», - передает слова Романа «Чемпионат».

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В этом сезоне РПЛ Квинси провел 17 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.