Морено: «Не ощущаю давления из-за того, что «Сочи» идёт на последнем месте»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о текущем турнирном положении своей команды.

Напомним, после 19 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 19 набранных очков.

По словам Морено, несмотря на неудовлетворительные результаты своей команды, давления он не ощущает.

«Не ощущаю давления из-за того, что «Сочи» идёт на последнем месте в РПЛ. Быть тренером — привилегия, как и быть игроком. А что касается давления — его ощущал мой папа, когда работал таксистом по 14 часов в день», — приводит слова Морено «Чемпионат».

Напомним, Морено возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. Ранее специалист работал в таких известных клубах, как «Барселона», «Рома» и «Монако».