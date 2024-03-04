Радимов оценил игру полузащитника «Локомотива» Жемалетдинова

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова во вчерашнем дерби с «Динамо». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.

«Локомотив» с выходом Жемалетдинова забил и прибавил. Жемалетдинов - та фигура, вокруг которой какое‑то подобие игры от «Локомотива» было видно», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После вчерашнего поражения «Локомотив» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички находятся на третьей строчке.