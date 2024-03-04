Наставник «Сочи» Морено: «Изучаю русский язык каждый день по полчаса»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал о том, что в настоящий момент он активно изучает русский язык.

Испанский специалист отметил, что говорит на пяти разных языках, однако русский даётся ему сложнее остальных.

«С русским языком у меня хорошо — я изучаю его каждый день по полчаса. У вас другая грамматика, совсем другой набор слов. Я уже могу строить какие-то предложения. Чаще всего использую слова «спокойно» и «вперёд», — цитирует Морено «Чемпионат».

Напомним, Морено возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. Ранее он работал в «Гранаде», «Монако», сборной Испании, «Роме», «Сельте» и «Барселоне».

После 19 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.