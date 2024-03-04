В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о домашнем аресте Промеса

В прокуратуре Амстердама высказались о домашнем аресте нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. В настоящий момент 32-летний нидерландец находится в ОАЭ.

«Вам следует узнать у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что 29 февраля Квинси не смог вылететь с командой из Дубая в Москву. Форварда задержали в аэропорту.

В первой половине сезоне Промес провел 21 матч за «красно-белых», записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач.