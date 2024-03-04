«Спартак» и «Зенит» могут получить наказание

Артур Григорьянц, который является главой КДК РФС, рассказал о повестке комитета по итогам 19-го тура Российской премьер-лиги. В частности, он дал небольшой комментарий по центральному матчу между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком».

«По итогам матча «Зенит» - «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов», - передает слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Поединок состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После этой встречи подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, а команда Гильермо Абаскаля находится на четвертой строчке.