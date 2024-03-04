В «Пари НН» заявили, что не собираются менять задачу на сезон после зимних трансферов

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, изменилась ли задача нижегородского клуба на этот сезон после зимнего трансферного окна.

Напомним, зимой состав «Пари НН» пополнили Никита Ермаков, Вадим Лукьянов, Константин Кучаев, Кирилл Глущенков, Валерий Царукян и Константин Марадишвили.

По словам Кондратова, несмотря на знаковые подписания, задачей команды по-прежнему остаётся попадание в десятку сильнейших команд лиги по итогам сезона.

«Нас ждёт очень тяжёлая весна. Поэтому никакую задачу мы не пересматриваем. Хочется как можно быстрее обезопасить себя от вылета и стараться дальше решить задачу на сезон», — цитирует Кондратова «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведёт 9 марта против «Рубина».