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В «Динамо» объяснили решение продлить контракт с Бувачем

04 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о решении продлить трудовое соглашение с боснийским функционером Желько Бувачем.

«У нас долгосрочная модель развития, Желько полностью соответствует нашим ожиданиям. Видим, сколько классных молодых игроков в нашей академии. «Динамо» развивается, а Желько важная часть команды», - передает слова руководителя «Чемпионат».

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе встречалось с «Локомотивом». Поединок завершился победой «бело-голубых» со счетом 2:1. После этой игры «Динамо» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице.

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