Титов поделился мнением об аресте Промеса

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о задержании нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Жаль, что негативная слава прилипла к Промесу. Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы будем за него переживать на поле, болеть за «Спартак». Но для начала надо закончить историю в ОАЭ», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 29 февраля Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Москву из Дубая. 32-летнего футболиста задержали в аэропорту и не выпустили из страны. Согласно последней информации, нападающий находится под домашним арестом в ОАЭ.