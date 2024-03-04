Агент Баринова: «По Дмитрию поступает множество звонков от турецких клубов»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе турецких клубов к своему клиенту.

По словам агента, в Турции действительно есть интерес к российскому футболисту, однако на сегодняшний день будущее Баринова полностью связано с «Локомотивом».

«Идёт постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников, звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами. Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «железнодорожников» 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.