Кобелев оценил игру полузащитника «Динамо» Карраскаля

Экс-тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре полузащитника Хорхе Карраскаля во вчерашнем дерби с «Локомотивом». «Бело-голубые» победили «железнодорожников» со счетом 2:1.

«Восторг, пожалуй, слишком громкое слово. Он провел очень добротный матч, потому что вышел на оптимальной позиции. Чувствует себя в этом амплуа комфортно, показывает весь свой потенциал», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 19 туров «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» с 31 очком располагаются на пятой строчке.