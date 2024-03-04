Кобелев: «Дзюба вообще не бегал, а Миранчук ошибся в 95% передач»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем дерби.

«Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

После этой встречи «Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» с 31 баллом опустились на пятую строчку, пропустив вперед «Спартак».