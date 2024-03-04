Кобелев оценил победу «Динамо» над «Локомотивом»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами высказался о победе над «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» одержали победу со счетом 2:1.

«Результат, конечно, закономерен. В первом тайме «бело-голубые» полностью переиграли «железнодорожников», могли забивать и больше. Как минимум на один гол», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

После победы «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» с 31 очком находятся на пятой позиции в РПЛ.