В «Динамо» назвали сроки возвращения Бессмертного

Главный врач столичного «Динамо» Александр Родионов в разговоре с журналистами высказался о состоянии здоровья защитника команды Станислава Бессмертного.

«Он был прооперирован. Со среды у него начнется активная фаза восстановления. Идеально - он начнет в апреле тренироваться с командой», - передает слова врача «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист восстанавливается после перелома ключицы. Бессмертный получил повреждение 11 февраля по ходу товарищеского поединка против «Елимая».

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в девяти поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.