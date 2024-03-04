Уткин прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги состоялось столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Победу в матче одержали «бело-голубые» со счетом 2:1. Об этом поединке высказал мнение блогер Василий Уткин.

«Матч «Динамо» - «Локо» окупил сумбурный тур. И перекроил таблицу. У «Динамо» уже немало упущенных побед в концовке. Сейчас «Динамо» удержало победу», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

После 19 туров «Динамо» набрало 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.