Нападающий «Спартака» Промес находится под домашним арестом

Звезда московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ. Об этом стало известно журналистам NRC.nl.

Согласно сведениям источника, 32-летнего нападающего «красно-белых» могут экстрадировать в Нидерланды. Напомним, что в середине февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

29 февраля Квинси не смог покинуть ОАЭ и вылететь в Россию. Игрока задержали в аэропорту Дубая.

В текущем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 17 поединков. На счету Промеса шесть голов и шесть результативных передач.

Первая реакция Промеса на новость об аресте в ОАЭ