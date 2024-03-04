Экс-игрок «Зенита»: «Ждал более зрелищного футбола со «Спартаком»

В рамках 19-го тура чемпионата России состоялась встреча петербургского «Зенита» и московского «Спартака» (0:0). Об этом матче поделился мнением экс-игрок «сине-бело-голубых» Дмитрий Радченко.

«Я ожидал более зрелищного футбола. Но надо учитывать, что это был матч после длительного перерыва. С ходом первенства все вольются, и «Зенит» будет показывать ту игру, которую привыкли видеть», - передает слова Радченко «РБ Спорт».

После 19 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 37 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 31 очком находятся на четвертой строчке.