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Шелия назвал лучшего российского вратаря — это не Акинфеев

03 Марта 2024 • 23:28 Комментировать
Рубин
...
Пари НН
09.03 16:30

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, какого вратаря считает лучшим в России.

«Хороший отрезок у Дюпина, несколько матчей на ноль. Статистика для вратаря очень важна, придает уверенности. Хочу отметить Юру», — приводит слова Шелии Sport24.

В текущем сезоне 35-летний Дюпин сыграл в 19 матчах в составе казанского «Рубина», пропустил 22 мяча и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 19 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 29 набранных очков.

9 марта команда Рашида Рахимова примет у себя дома «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Гиорги Шелия Юрий Дюпин Ахмат ещё теги

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