Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Краснодара» и «Рубина» и поделился мнением касательно интриги в чемпионате.

- «Краснодар» был явным фаворитом, и преимущество было у него. Но не удержал счёт. Да, «Краснодар» выглядел сильнее, но ребятам Рахимова нужно отдать должное, они очень здорово бьются. Интрига в чемпионате сохраняется, и это здорово. В первой половине сезона мы видели, что «Краснодар» может выигрывать, когда это очень нужно. Тут допустили ошибку, но это футбол, это нормально.

Да, класс сказывается. «Краснодар» очень ярко смотрится. С продвижением чемпионата каждая игра становится все более значимой. Чемпионат все интереснее и интереснее. Так что все футболисты мотивированы в каждом матче будут. Не исключаю, что «Краснодар» и «Зенит» отступятся ещё раз, а тут уже их догонят преследователи. Так что будем смотреть», - сказал Деменко.