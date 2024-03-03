Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» и «Сочи» обошлись без забитых мячей, оставшись в подвале турнирной таблицы

03 Марта 2024 • 21:02 Комментировать
Балтика
0:0
Сочи
окончен

«Балтика» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 3 марта на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика0:0Сочи
Латышонок ЕвгенийЖиров АлександрАндраде КевинКапленко Кирилл 71' (Осипов Александр ( 71') Фернандес Роберто II 62' (Маляров Кирилл ( 62') Луна Диего  55' 67' (Гассама Натан ( 67') Рыбчинский Дмитрий 62' (Лисакович Виталий ( 62'  79') Бистрович Кристиян  39'Alex FernandesКовалёв ЮрийФамейе Джоэль
Запасные: Лазарев ВладиславДжанаев СосланКозлов ДанилаАванесян ТигранКоновалов ИванЭнрикес АнхелоПряхин СергейГузина Гедеон
Заболотный НиколайДркушич ВаняАлвес МарселоЗаика Кирилл 79' (Силвейра Мигел ( 79') Макарчук АртёмСутормин Алексей 65' (Юсупов Артур ( 65') Кравцов Кирилл 65' (Бурмистров Никита ( 65') Юкич Александар 79' (Медведев Юрий II ( 79') Кордова СерхиоСааведра Игнасио  5'Крамарич Мартин  89'
Запасные: Чистяков ДмитрийАттият-Аллах ЯхьяАнгбан ВикторьенМаргасов ТимофейSaul GuarirapaАносов ДанилРудаков МаксимЛитвинов Вячеслав
03 марта. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

19-й тур РПЛ закрывался в Калининграде. Последними возобновили сезон аутсайдеры чемпионата. Оба места в зоне вылета заняли собой «Балтика» и «Сочи». И даже победа не выводила любой из клубов из этой неприятной ситуации. Но с чего-то нужно начинать сложный путь наверх. «Сочи» зимой знатно обновился, забрав в аренду Сутормина и Чистякова из «Зенита», но в старте появился только первый.

А матч начался просто шикарным моментом для того же «Сочи». Пошёл вроде бы банальный навес, но оборона «Балтики» просто потеряла Крамарича. Мартин был головой с метра, однако гола не случилось. Это Латышонок сподобился на нереальный сейв. Дуэль голкипера и форварда продолжилась далее.

«Сочи» заработал штрафной удар метрах в 20 от ворот. К мячу подошёл Крамарич, в воротах ожидаемо был Латышонок. Мартин на технику обогнул «стенку», направил мяч в угол, но Евгений отличным прыжком разрушил все усилия форварда. Следом Латышонок ещё и зачехлил Кордову. Серхио получил мяч в центре штрафной площади, подработал и акцентированно пробил. Вот тут уже настоящий сейв соверши Евгений, достав мяч из-под перекладины.

А что хозяева? У футболистов Игнашевича атаки совсем не шли. Только вот новичок Фамейе двигался на острие атаки, что наконец дало свои плоды. Алекс Фернандес после серии рикошетов мог забивать и сам, но практически в метре от ворот решил прострелить на Джоэля. Форвард в касание пробил пяткой, направив мяч выше перекладины. Фернандес и сам бил неплохо, исполняя штрафной удар. Обкрутил «стенку», попал в угол, но тут уже выручил Заболотный.

Обоюдоострая игра немного успокоила команды. Со временем накатила усталость, стали «Балтика» и «Сочи» играть осторожнее. Появилось много офсайдов, нарушений, замен. На поле появились Маляров, Лисакович, Бурмистров и Юсупов, но игра всё больше увязала в пучине. Опасные моменты пропали. Чуть активнее действовал «Сочи», но вот реализация подводила. Опять Мартин Крамарич бил с линии штрафной площади, угодив в защитника. На подборе был Кордова, но и он не разобрался.

А уже в самой концовке Кордова мог принести победу после подачи Мигела, но с его ударом опять-таки справился Латышонок. Затем голкипер «Балтики» забрал ещё и добивание Бурмистрова. Не самый скучный матч выдали «Балтика» и «Сочи», но вот голов так и не случилось. Зато случилась ничья, которая оставила команды на дне турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сочи

Новости по матчу

Сегодня, 03 Марта
21:02
«Балтика» и «Сочи» обошлись без забитых мячей, оставшись в подвале турнирной таблицы
18:51
Игнашевич: «Неправильно перед игрой говорить о состоянии игроков»
18:30
«Балтика» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:31
Агент Чистякова: «Дмитрия отлично приняли в «Сочи»
02:11
Балтика - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Марта
14:14
​Гендиректор «Балтики» запретил сотрудникам думать о вылете из РПЛ
01 Марта
22:14
Ставка и прогноз на матч Балтика — Сочи чемпионата России — 3 марта 2024
21:50
Прогноз и ставка на точный счёт матча Балтика — Сочи РПЛ — 3 марта
29 Февраля
22:26
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика – Сочи чемпионата России – 3 марта 2024
17:17
​Салихова: «Сочи» будут тащить – если не удастся, то расширят количество команд в РПЛ»
28 Февраля
11:30
Игнашевич - о турнирном положении: «Впереди ещё 12 туров»
27 Февраля
17:33
Тарханов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ
16:18
Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ
26 Февраля
20:23
Клуб РПЛ отказался от услуг Глушакова
18:29
Заболотный хочет, чтобы «Сочи» остался в РПЛ
25 Февраля
17:28
Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»
22 Февраля
13:51
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
21 Февраля
15:18
«Балтика» усилилась бразильским футболистом
20 Февраля
11:23
Агент Маргасова: «Мы не обсуждали с «Сочи» продление контракта»
19 Февраля
10:04
Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»
13 Февраля
15:14
Диего Луна стал игроком «Балтики»
12 Февраля
14:10
Семшов: «Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»
11 Февраля
14:29
«Балтика» усилится венесуэльским защитником
14:02
Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»
13:25
Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»
11:20
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
08 Февраля
15:01
Агент Фамейе: «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями»
07 Февраля
13:16
Тарханов: «Сочи» останется в РПЛ»
12:03
Адиев — о тренере «Сочи» Морено: «Для меня это немного загадка»
06 Февраля
09:24
Кордова — о переходе в «Сочи»: «Для меня это отличный опыт в карьере»
05 Февраля
13:59
Марокканский агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к своему завершению»
12:05
Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»
09:22
Нобоа назвал причину своего возвращения на родину
04 Февраля
11:30
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
01 Февраля
16:53
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:34
Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»
16:24
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
11:25
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Пять игроков «Реала» недовольны Анчелотти - известны все имена «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Факел Факел
1
1
2.27 3.00 3.25
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
1
2.41 3.70 2.90
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Сочи Сочи
0
0
2.42 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Марта
21:46 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — об игре «Зенита» со «Спартаком»: «Это тренерская потеря очков»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Сегодня у «Локомотива» много чего не получилось» эксклюзив
21:23 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал лучшего российского форварда
21:20 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Я ставил цель – сыграть столько же матчей, сколько Яшин, а получилось его обогнать» эксклюзив
20:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему «Локомотив» плохо сыграл в дерби с «Динамо»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» провело шикарный матч и включилось в чемпионскую гонку
20:17 · Россия. Премьер-лига
Кобелев считает «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки
20:09 · Россия. Премьер-лига
Ньямси рассказал, что поспособствовало его переходу в «Локомотив»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль оформил дебютное результативное действие за «Динамо» в РПЛ
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Орещук посоветовал «Динамо» закрывать Карраскаля на базе
19:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрое удаление у «Алании» помогло «Нефтехимику» разгромно победить
19:48 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Надо пробовать догнать «Зенит» и «Краснодар»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Игрокам сказал спасибо за характер на поле и дисциплину»
19:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» лидирует в РПЛ по голевым действиям «свежих» игроков
19:28 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Последние матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны»
Все новости
Рекомендуем