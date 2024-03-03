«Балтика» и «Сочи» обошлись без забитых мячей, оставшись в подвале турнирной таблицы

«Балтика» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 3 марта на стадионе «Ростех Арена».

19-й тур РПЛ закрывался в Калининграде. Последними возобновили сезон аутсайдеры чемпионата. Оба места в зоне вылета заняли собой «Балтика» и «Сочи». И даже победа не выводила любой из клубов из этой неприятной ситуации. Но с чего-то нужно начинать сложный путь наверх. «Сочи» зимой знатно обновился, забрав в аренду Сутормина и Чистякова из «Зенита», но в старте появился только первый.

А матч начался просто шикарным моментом для того же «Сочи». Пошёл вроде бы банальный навес, но оборона «Балтики» просто потеряла Крамарича. Мартин был головой с метра, однако гола не случилось. Это Латышонок сподобился на нереальный сейв. Дуэль голкипера и форварда продолжилась далее.

«Сочи» заработал штрафной удар метрах в 20 от ворот. К мячу подошёл Крамарич, в воротах ожидаемо был Латышонок. Мартин на технику обогнул «стенку», направил мяч в угол, но Евгений отличным прыжком разрушил все усилия форварда. Следом Латышонок ещё и зачехлил Кордову. Серхио получил мяч в центре штрафной площади, подработал и акцентированно пробил. Вот тут уже настоящий сейв соверши Евгений, достав мяч из-под перекладины.

А что хозяева? У футболистов Игнашевича атаки совсем не шли. Только вот новичок Фамейе двигался на острие атаки, что наконец дало свои плоды. Алекс Фернандес после серии рикошетов мог забивать и сам, но практически в метре от ворот решил прострелить на Джоэля. Форвард в касание пробил пяткой, направив мяч выше перекладины. Фернандес и сам бил неплохо, исполняя штрафной удар. Обкрутил «стенку», попал в угол, но тут уже выручил Заболотный.

Обоюдоострая игра немного успокоила команды. Со временем накатила усталость, стали «Балтика» и «Сочи» играть осторожнее. Появилось много офсайдов, нарушений, замен. На поле появились Маляров, Лисакович, Бурмистров и Юсупов, но игра всё больше увязала в пучине. Опасные моменты пропали. Чуть активнее действовал «Сочи», но вот реализация подводила. Опять Мартин Крамарич бил с линии штрафной площади, угодив в защитника. На подборе был Кордова, но и он не разобрался.

А уже в самой концовке Кордова мог принести победу после подачи Мигела, но с его ударом опять-таки справился Латышонок. Затем голкипер «Балтики» забрал ещё и добивание Бурмистрова. Не самый скучный матч выдали «Балтика» и «Сочи», но вот голов так и не случилось. Зато случилась ничья, которая оставила команды на дне турнирной таблицы.