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Экс-форвард «Локомотива» Булыкин оценил игру Дзюбы в матче против «Динамо» эксклюзив

03 Марта 2024 • 19:35 Комментировать

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в матче против «Динамо» (1:2).

«Были моменты у Дзюбы, но в основном неудачные. Было много потерь, а нужно было зацепиться и создать остроту. Не получилась игра сегодня у Дзюбы, и соответственно были сделаны замены, и тренерский штаб команды поменял атакующую линию. Можно сказать, что не угадали в «Локомотиве» немного с составом, но можно сказать, что и некоторые футболисты сегодня выглядели не лучшим образом», — сказал Булыкин.

35-летний Дзюба вышел на поле с первых минут, но не создал голевых и опасных моментов. Главный тренер Михаил Галактионов поменял его на Тимура Сулейманова после первого тайма.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба РПЛ ещё теги
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