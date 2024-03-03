​Президент РПЛ: «Если вину Промеса докажут, он не должен играть в РПЛ»

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что ранее на родине Промес получил два тюремных срока – полтора года за нанесение ранений и шесть лет за контрабанду наркотиков. В обоих случаях поданы апелляции.

«Пока дело не закрыто и идёт апелляция, нельзя говорить, что человек – преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир», - слова Алаева приведены на сайте «Матч ТВ».

Алаев отметил, что РПЛ следит за ситуацией, но сейчас не может запретить Промесу играть.

В конце февраля Квинси Промеса задержали в ОАЭ. Сообщалось, что недавно футболист покинул место ДТП во время зимних сборов.