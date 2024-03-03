Морено: «Провели хорошие сборы, и я уверен в том, что команда покажет то, что я от нее и просил»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- После паузы в работе сегодня ваш первый официальный тренерский матч. Какие эмоции испытываете? Может быть, чувствуется какое-то предстартовое волнение?

- Что касается волнения, обычное волнение перед матчем, это вполне нормально. Но в целом я уверен в своей команде. Мы провели хорошие сборы, и я уверен в том, что команда покажет то, что я от нее и просил.

- При определении стартового состава в этом матче, учитывая, что вы принимаете команду, которая находится на дне турнирной таблицы, сегодня у вас игра с прямым конкурентом, «за шесть очков». Чем руководствовались при определении стартового состава на сегодняшний поединок?

- Как и всегда, при выборе стартового состава я руководствуюсь текущей обстановкой в команде. Мы знаем, что наш соперник, как и мы, провел очень много изменений. Там много было трансферов на выход и вход. Я считаю, что мы можем с ним соревноваться, мы сделали необходимые изменения. Как и всегда, все эти изменения на пользу.

- Вы очень серьезно относитесь к сопернику в предстоящей игре. Готовитесь и разбираете каждого оппонента в отдельности. Какую информацию удалось собрать о «Балтике», какие плюсы почерпнули для себя в игре соперника?

- Конечно, я собрал необходимую информацию вместе со своими помощниками. Как и перед игрой с любым соперником. Мы уважаем любого соперника и знаем, что каждая игра непроста. Поэтому нужно собрать всю информацию, проанализировать соперника. Я бы не хотел ничего выделять, считаю, что мы сделали качественную работу, а дальше посмотрим.

- Как считаете, в сегодняшней встрече есть фаворит?

- Я думаю, что будет достаточно равный матч, поэтому не хотел бы и не могу выделять фаворита, а дальше уже результат будет зависеть от маленьких деталей матча.