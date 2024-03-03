Игнашевич: «Неправильно перед игрой говорить о состоянии игроков»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Позади подготовительный период. Впереди непростая футбольная весна. В каких кондициях находится команды, в каком состоянии футболисты, на ваш тренерский взгляд?

- Кондиции? Покажет игра. Неправильно перед игрой говорить об этом. После игры подытожим уже о нашем состоянии.

- Мы помним, что «Балтика» прошлый год закончила серией из шести матчей без забитых мячей. Тем не менее, в команде есть лучший бомбардир первенства и лучший бомбардир подготовительного периода Энрикес. Но вы сегодня сделали выбор в пользу новичков в линии атаки. Чем вызвано ваше решение?

- Сборы были. У всех была одинаковая возможность себя проявить. На сегодняшний день стартовый состав и атакующая линия такие, как есть.

- Кузьмин и Остоич не попали в заявку. Конкуренцию не выдержали, или, может быть, какие-то другие причины есть?

- Нет, у нас сегодня действительно много футболистов. Они не попали в заявку. С ними все в порядке.

- Победа «Ахмата» и ничья «Оренбурга» как-то дополнительно замотивировали ребят?

- Нет, мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Нам важно набирать очки и не смотреть на конкурентов.