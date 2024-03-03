Защитник Адамов поделился мнением о новичках «Оренбурга» Томпсоне и Горбани

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов высказался о новобранцах своей команды Мохаммаде Горбани и Хорди Томпсоне.

По мнению Адамова, «Оренбург» подписал качественных игроков, которые помогут команде.

«Я играл против него (Горбани) с «Зенитом» в Иране, он забил нам гол. Томпсон тоже хорошее усиление. С каждым матчем будет налаживать с ним связку», — цитирует Адамова «Чемпионат».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Свой ближайший матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против калининградской «Балтики». Начало — в 14:00 по московскому времени.