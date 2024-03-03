Мансилья: «Грустно от результатов «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о результате матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

По мнению аргентинского футболиста, ничья — хороший результат для игры против такого серьёзного соперника. Однако, как отметил Мансилья, в целом показатели «Оренбурга» в нынешнем сезоне его удручают.

«Конечно, грустно от результатов. В том году мы выступили гораздо лучше. Но у нас есть силы, чтобы исправить ситуацию. Всё будет хорошо», — цитирует Мансилью «Чемпионат».

В 19 турах РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч южноуральская команда проведёт 10 марта против «Балтики».