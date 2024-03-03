Агент Чистякова: «Дмитрия отлично приняли в «Сочи»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, перешедшего минувшей зимой на правах аренды в «Сочи», рассказал, как футболиста приняли в новой команде.

«Дмитрий отлично себя чувствует, он прошёл с командой сборы, он готов. Его отлично приняли в команде, никаких проблем», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт сегодня, 3 марта, против «Балтики». Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что сейчас южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.