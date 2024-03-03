Михайлов: «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов выразил уверенность в том, что его команде удастся оказаться в десятке сильнейших команд по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

По словам Михайлова, команда плодотворно поработала на тренировочных сборах и хорошо подготовилась к весенней части сезона.

«Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счёт, будем делать всё для этого», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

В 19 турах РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против «Балтики».