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Михайлов: «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ»

03 Марта 2024 • 14:19 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов выразил уверенность в том, что его команде удастся оказаться в десятке сильнейших команд по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

По словам Михайлова, команда плодотворно поработала на тренировочных сборах и хорошо подготовилась к весенней части сезона.

«Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счёт, будем делать всё для этого», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

В 19 турах РПЛ «Оренбург» набрал 16 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 10 марта против «Балтики».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ярослав Михайлов

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