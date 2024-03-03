Билялетдинов оценил шансы в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с журналистами поделился мнением о встрече «железнодорожников» и «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Шансы на победу примерно одинаковые. Не следил за командами в товарищеских матчах, но по играм на сборах ничего нельзя понять. Чтобы набрать игровой тонус, нужно время», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 3 марта. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого матча «Локомотив» занимает четвертое место, а «Динамо» - третье.