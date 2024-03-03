Камоцци оценил уровень Зобнина

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о вчерашнем матче между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Была очень сбалансированная игра, результат матча закономерен. Из игроков не могу выделить кого-то конкретного. Зобнин? Хороший футболист. Зобнин обладает качествами капитана, он справляется с этой ролью», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После вчерашней встречи «Зенит» набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 31 очком идет на пятой позиции.