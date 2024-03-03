Хлусевич не захотел говорить о Промесе

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич не захотел обсуждать с журналистами нападающего Квинси Промеса, которого на днях задержали в ОАЭ.

«Промес - лидер команды, поэтому в любом случае его не хватало в матче с «Зенитом» (0:0). Давайте не будем про Квинси», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Промес не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву. Без нидерландца «Спартак» провел гостевой поединок Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

После этого матча москвичи занимают пятое место, а питерцы – второе.