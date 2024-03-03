В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость об освобождении Промеса

Пресс-служба прокуратуры Амстердама высказалась о возможном освобождении форварда московского «Спартака» Квинси Промеса из-под ареста. Ранее в прессе сообщалось, что нидерландец не находится под стражей в ОАЭ.

«Вам следует спросить власти Дубая, задержан Промес или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», - рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что Промес не смог вылететь из Дубая в Россию. Появилась информация о задержании футболиста в аэропорту. По данным прессы, нападающий был арестован за то, что покинул место ДТП.