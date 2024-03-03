Хомуха оценил ничью в матче ЦСКА и «Оренбурга»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался касательно прошедшего матча между «армейцами» и «Оренбургом» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«ЦСКА потерял очки в добавленное время, очень обидно. ЦСКА нужно реализовывать моменты. Надо делать задел и спокойно доводить матч до итогового положительного результата», - приводит слова Хомухи «Чемпионат».

После этого поединка подопечные Владимира Федотова с 29 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», в свою очередь, набрал 16 очков и находится на 14-й позиции.