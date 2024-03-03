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Бубнов сделал прогноз на счёт в матче «Балтика» - «Сочи»

03 Марта 2024 • 13:25 Комментировать

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» на домашнем поле примет «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:0. Обе команды сражаются за выживание. Ничья никого не устроит - это будет бойня, команды костьми станут ложиться. Но на итоговый результат может повлиять фактор своего поля», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится сегодня, 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают предпоследнее место, а гости замыкают турнирную таблицу.

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