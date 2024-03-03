Быстров - о поступке Абаскаля: «Будь я игроком «Спартака», то находился бы в шоке»

Экс-футболист сборной России и ряда клубов РПЛ, а ныне эксперт Владимир Быстров прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Тренер не прав! Будь я игроком «Спартака», то находился бы в шоке от ситуации. Были случаи, когда у нас в «Зените» тренера дисквалифицировали. Но он был с нами, летел на выездные матчи», - передает слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После этой встречи «Спартак» с 31 очком занимает пятое место, а «Зенит» (37) располагается на второй строчке.