Зобнин: «Спартаку» не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался относительно отсутствия главного тренера команды Гильермо Абаскаля на «Газпром Арене» во время поединка 19-го тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше. Он нам объяснил, но не буду ничего говорить. Мы работали с ним 40 дней. Выучили «Зенит», разбирали чуть ли не каждый день», - приводит слова полузащитника «Р-Спорт».

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 0:0. После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами идет на второй строчке.