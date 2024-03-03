«Пари НН» и «Факел» озвучили стартовые составы

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Кучаев, Марадишвили, Ермаков, Майга, Боселли.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Аппаев.

Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 3 марта. Начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Пари НН» занимает девятое место в таблице, а «Факел» - 11-е.