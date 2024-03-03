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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Зенит» не наиграл на победу, а «Спартак» наиграл на ничью»

03 Марта 2024 • 12:41 Комментировать

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» (0:0) в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Не увидел, чтобы кто-то хотел забрать три очка. Было много борьбы, накал, но если «Зенит» играет дома, то должен действовать агрессивно. «Зенит» не наиграл на победу, а «Спартак» наиграл на ничью», - приводит слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Подопечные Сергея Семака набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля с 31 баллом находится на пятой позиции.

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