Каррера: «Спартак» – великая команда даже без Промеса и Абаскаля»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Это не трагедия! «Спартак» – великая команда. Они доказали это даже без Квинси Промеса и Гильермо Абаскаля! «Спартак» дал сигнал... Они будут бороться за титул до конца!» - передает слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. После этого поединка «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место в таблице. «Спартак» с 31 баллом находится на пятой позиции.